Scuola confisca Xbox One e PS4 dalle case degli alunni per migliorare i risultati degli esami

Stando alle dichiarazioni del preside della King Solomon Academy di Londra, Max Haimendorf, gli smartphone e le console di gioco sono state confiscate con il consenso dei genitori. Una misura che punta ad aumentare il livello di attenzione degli alunni e a migliorare i risultati degli esami.

"Voglio che li aiutiate a usare il meno possibile questi dispositivi", è stata la richiesta dei genitori all'istituzione scolastica secondo quanto ha riferito Haimendorf al Times. I genitori quindi sono stati d'accordo a una confisca "simbolica" di console e smartphone o sono stati direttamente loro a consegnare i dispositivi al personale della scuola.

"Abbiamo ravvisato dei casi in cui gli alunni sono rimasti a giocare fino a tardi e questo ha compromesso il loro livello di attenzione la mattina seguente", ha aggiunto Haimendorf. La King Solomon Academy è in competizione con altre scuole britanniche per la migliore media nelle valutazioni degli alunni, nonostante si trovi in una delle zone più povere della circoscrizione di Westminster.

Infatti, quasi il 60% degli alunni beneficia della mensa gratuita, un dato che evidenzia come la maggior parte delle famiglie non goda di uno status economico particolarmente florido. La scuola è inoltre nota in Gran Bretagna per i suoi metodi di apprendimento molto rigorosi con lezioni che si svolgono dalle 8 del mattino fino alle 4 di pomeriggio, seguite da 2 ore di compiti a casa. Se gli alunni non svolgono adeguatamente i compiti a casa, i docenti mandano un messaggio di testo ai genitori per avvertirli.

Le politiche della KSA sono state elogiate dell'ex preside di Harrow Barnaby Lenon, che ha indicato la KSA come modello da seguire per le altre scuole secondarie. "Nella mia carriera ho sempre confiscato le console di gioco nei casi in cui gli alunni le usavano troppo e non facevano i compiti a casa, oppure quando rimanevano svegli fino a tardi per giocare", ha detto.

