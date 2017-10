Saldi di Halloween in corso su GOG.com

Sconti fino al 90% vengono adesso praticati su GOG.com su una moltitudine di giochi a catalogo, di tipo DRM-free o inseriti all'interno di bundle. L'iniziativa arriva in occasione di Halloween, e infatti tra i giochi in offerta si trovano soprattutto titoli horror. Chi spende almeno 15 dollari durante il periodo dei saldi, inoltre, riceve gratuitamente una copia di Tales from the Borderlands.

Fra i giochi in offerta diversi capitoli di DooM e di Quake, ma anche Grim Fandango, Day of the Tentacle, F.E.A.R. 2, Return to Castle Wolfenstein, Vampire The Masquerade: Bloodlines, Dead Space, The Walking Dead, oltre ai bundle di D&D e S.T.A.L.K.E.R., tra gli altri.

Non finisce qui, perché GOG inserisce altri titoli horror nel suo servizio Connect. Nello specifico, si tratta di Hand of Fate, SOMA, Amnesia, Layers of Fear e altri. GOG Connect permette di unire le librerie di Steam e di GOG e di giocare, dunque, alcuni titoli acquistati sul servizio Valve in modalità DRM-free, la peculiarità di GOG.

I Saldi di Halloween su GOG andranno avanti fino al 2 novembre.