Resident Evil 7 ha venduto più di 4 milioni di copie

Nonostante il grande successo di critica e pubblico, Resident Evil 7 biohazard non è riuscito a rispettare le previsioni di vendita fissate da Capcom prima della release. Il titolo non è infatti riuscito a raggiungere i quattro milioni di copie vendute entro la fine dell’anno fiscale, conclusosi il 31 marzo 2017.

L’obiettivo è stato centrato sette mesi più tardi, come fa sapere la casa giapponese attraverso una nota ufficiale. Entro la fine del prossimo anno fiscale Capcom prevede di vendere altri due milioni di copie, mentre le previsioni complessive suggeriscono che il titolo possa arrivare a dieci milioni di unità.

A partire dal 12 dicembre sarà disponibile la Gold Edition di Resident Evil 7 biohazard. Al suo interno il gioco base insieme ai DLC Banned Footage, End of Zoe e al contenuto gratuito Not a Hero, che riporterà in scena il personaggio di Chris Redfield.