Report: PS4 doppia Xbox One nelle vendite

Sebbene Microsoft non fornisca da diverso tempo ragguagli ufficiali sulle vendite di Xbox One, secondo un report di SuperData la console Microsoft ha venduto circa la metà rispetto alla rivale PS4. Stando al resoconto, infatti, dal momento del lancio delle due console, avvenuto a novembre 2013, sarebbero state vendute 26 milioni di Xbox One e 55 milioni di PS4.

Le cifre sono confermate dall'analista di mercato Daniel Ahmad, esperto di trend nel settore digitale per Niko China, il quale ha pubblicato su Twitter un grafico che colloca le vendite di Xbox One nella forchetta che va da 25 a 30 milioni di unità vendute. Per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali, invece, recentemente Sony ha annunciato di aver venduto 53,4 milioni di PS4 dal momento del lancio della console alla fine del 2016.

Entrambe le console sono andate particolarmente bene nella stagione natalizia. Grazie al lancio di PS4 Pro, la versione potenziata di PS4 che ha destato l'interesse degli appassionati e che viene venduta a un prezzo competitivo, Sony ha registrato il record di console vendute nella settimana del Black Friday per quanto riguarda l'intera storia del brand PlayStation.

Allo stesso tempo il divario tra le due console per quanto riguarda le vendite nella stagione natalizia è decisamente risicato. Microsoft trae vantaggi dal lancio di Xbox One S avvenuto nello scorso agosto. L'Xbox One bianca offre hardware ottimizzato, maggiore efficienza energetica, controller rinnovato con migliore grip, hard disk da 500 GB, lettore Blu-ray 4K, l'HDR per i giochi e il 4k per i film. Non sarà potente come PS4 Pro, ma comunque dotata di caratteristiche di grande interesse per il pubblico.

Secondo i dati NPD Group relativi alle vendite nel mese di dicembre nel Nord America, complessivamente Sony ha venduto 1.568.000 di console, delle quali 238.000 sono del tipo PS4. Xbox One non è staccata di molto, con 1.511.000 Xbox One vendute e un miglioramento del 10% rispetto alle vendite del corrispondente periodo dello scorso anno.

"Dicembre è stato il miglior mese in assoluto per le vendite di Xbox One, la quale è stata l'unica console dell'ottava generazione a migliorare rispetto all'anno precedente. Inoltre, dal momento dell'annuncio di Xbox One S all'E3, Xbox One è stata la console più venduta nella seconda parte del 2016", ha scritto Mike Nichols, Corporate Vice President, Xbox Marketing, in un comunicato. "Guardando al futuro, ci aspettiamo un grande 2017 per i videogiochi con il lancio della console più potente di sempre, Project Scorpio, e un'interessante line up di titoli Xbox Live per Xbox One e Windows 10."