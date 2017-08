Quake Champions: l'Early Access inizierà il 22 agosto

A partire da martedì 22 agosto, lo sparatutto multigiocatore Quake Champions uscirà ufficialmente dalla closed beta e sarà disponibile in accesso anticipato su Steam e tramite il programma di avvio Bethesda.net. Tra i nuovi contenuti sono previsti mappe aggiuntive, funzionalità inedite e un nuovo campione speciale: il possente Doom Slayer dell’acclamato DOOM.

Acquistando il Pacchetto Campioni si potranno sbloccare tutti i campioni attuali e futuri, in aggiunta ad altri contenuti bonus, ad un prezzo di 29.99 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di vendita suggerito di 39,99 €.

"In un gioco frenetico e basato sull'abilità individuale come Quake Champions, l'esperienza deve essere costantemente monitorata e migliorata in base al feedback dei giocatori, affinché risulti il più possibile bilanciata, ottimizzata e divertente per tutti, dai principianti ai veterani più esperti," spiega Tim Willits, direttore studio di id Software.

"La versione in accesso anticipato di QuakeChampions è ancora preliminare, ovviamente, ma rappresenta una buona fetta del gioco con quattro modalità, 11 campioni, un assortimento di mappe e una vivace community di appassionati. La fase di accesso anticipato ci servirà per lavorare a stretto contatto con i giocatori, migliorando Quake Champions e aggiungendo nuove funzionalità prima dell'uscita ufficiale, prevista nei prossimi mesi."

Accedendo al Pacchetto Campioni si otterranno:

Tutti gli 11 campioni attuali: Ranger, Visor, Scalebearer, Nyx, Anarki, Clutch, Sorlag, Galena, Slash, B.J. Blazkowicz (da Wolfenstein di id Software) e il nuovo Doom Slayer

Ranger, Visor, Scalebearer, Nyx, Anarki, Clutch, Sorlag, Galena, Slash, B.J. Blazkowicz (da Wolfenstein di id Software) e il nuovo Doom Slayer Tutti i campioni futuri, tra cui almeno sei campioni aggiuntivi la cui uscita è prevista entro fine 2018

tra cui almeno sei campioni aggiuntivi la cui uscita è prevista entro fine 2018 Un' esclusiva skin Accesso anticipato per l'inossidabile Ranger, disponibile solo durante la fase di accesso anticipato per chi acquista il Pacchetto Campioni

disponibile solo durante la fase di accesso anticipato per chi acquista il Pacchetto Campioni Tre reliquiari (bottino che include tre contenuti di gioco per profilo, campione e opzioni di personalizzazione delle armi, come skin, shader, emblemi e altro)

La versione free-to-play di Quake Champions sarà disponibile prossimamente. Tuttavia, i giocatori che hanno riscattato una chiave per la beta chiusa potranno continuare a giocare a Quake Champions in modalità free-to-play, ma solo sul programma di avvio Bethesda.net. Questi giocatori useranno gli stessi server dei possessori del Pacchetto Campioni, con la possibilità di passare al Pacchetto Campioni o di acquistare campioni aggiuntivi in qualsiasi momento. Tutti gli altri giocatori dovranno acquistare il Pacchetto Campioni o attendere l'uscita della modalità free-to-play di Quake Champions, in data ancora da definirsi.

Il nuovo campione giocabile di Quake Champions, il Doom Slayer, arriva nelle arene direttamente dagli abissi degli inferi con i suoi pugni micidiali e un'implacabile sete di sangue. I fan di DOOM potranno devastare i nemici a mani nude e trasformarli in mucchi di carne maciullata con Berserker, l'abilità attiva del Doom Slayer. Anche la sua abilità passiva, Doppio salto (per eseguire un salto aggiuntivo in volo), risulterà familiare agli appassionati di DOOM.

Di seguito le funzionalità e i contenuti aggiuntivi disponibili nella fase di accesso anticipato: