Project CARS di nuovo a 10 Euro su Humble Store

L'offerta è quella da non lasciarsi sfuggire, a patto ovviamente di essere degli appassionati di simulazioni di guida molto rigorose. Project CARS si può adesso acquistare a €10,19 su Humble Store. L'offerta è valida fino a venerdì e consente di ottenere una chiave da abilitare su Steam.

Sviluppata da Slighly Mad Studios, ovvero la software house britannica formata da veterani che hanno lavorato su GT Legends, GTR 2 e i due Need for Speed Shift, Project CARS è una simulazione di guida capace di offrire un'esperienza di guida gradevole sia al giocatore meno esperto che al giocatore che si aspetta il massimo livello di sfida nel padroneggiare il veicolo e nella sua configurazione. Allo stesso tempo offre una carriera longeva e divertente come accade per i giochi rivolti al pubblico delle console, come Forza e Gran Turismo.

Ne abbiamo parlato diffusamente nella recensione.