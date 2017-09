Primi dettagli per la nuova patch di Final Fantasy XIV Online

Durante un live streaming che si è tenuto per celebrare il quarto anniversario di Final Fantasy XIV, Square Enix ha comunicato i primi dettagli della nuova patch 4.1. Intitolata “The Legend Returns”, dovrebbe uscire all’inizio di ottobre e sarà il primo aggiornamento importante pubblicato dopo il lancio di Stormblood, la seconda espansione disponibile dallo scorso giugno.

La trasmissione in diretta ha incluso il 38° capitolo della serie “Letter from the Producer LIVE”, in cui il produttore e director di FINAL FANTASY XIV Online, Naoki Yoshida, ha presentato i primi dettagli sul materiale che verrà inserito nel gioco.

L’update introdurrà un nuovo scenario principale e delle missioni secondarie, tra cui il ritorno di Hildibrand, ma anche un nuovo raid dell’alleanza e una nuova battaglia Primal (la versione estrema del boss presente nella storia principale). Sono inoltre previsti un nuovo livello di difficoltà “Ultimate”, il dungeon The Drowned City of Skalla e Rival Wings, la nuova modalità PvP 24 vs 24.

L’aggiornamento “The Lost Canals of Uznair" offrirà nuove mappe che porteranno i giocatori a immergersi nelle camere sommerse più profonde, nuovi sistemi e nuovi nemici, mentre gli aggiornamenti “Adventurer Squadron” proporranno nuove missioni in cui si potrà formare una squadra ed entrare nei dungeon insieme ai suoi membri. Tra i molti contenuti della patch 4.1 sono previste anche nuove missioni Beast Tribe e l’aggiornamento sulle abitazioni con un nuovo territorio residenziale a Shirogane e un servizio di ricollocazione.

Durante la trasmissione Yoshida è stato affiancato da Yasumi Matsuno (Final Fantasy XII/Final Fantasy Tactics) per parlare dell’imminente raid dell’alleanza a 24 giocatori: “Return to Ivalice”. Matsuno sta collaborando in veste di ospite speciale alla creazione dello scenario del raid, che porterà il mondo di Ivalice su Final Fantasy XIV Online.

In questo capitolo della “Letter from the Producer LIVE” è stato inoltre annunciato il ritorno della collaborazione tra Final Fantasy XIV e Yo-Kai Watch di Level-5. Ancora una volta i giocatori potranno ottenere delle armi a tema Yo-Kai, dei minion e anche una cavalcatura, da oggi fino al 1° novembre. Maggiori informazioni sono reperibili a questo indirizzo.