Prey: ecco i requisiti di sistema della versione PC

Bethesda e Arkane Studios hanno annunciato i requisiti necessari per poter giocare a Prey su PC.

Requisiti minimi:

Processore Intel: Core i5-2400 3.1GHz

Processore AMD: FX-8320

Scheda grafica Intel: GeForce GTX 670

Scheda grafica AMD: Radeon HD 7870

VRAM: 2 GB

RAM: 8 GB

Sistema operativo: Windows 7 64 bit

Direct X: DX11

Spazio su Hard Disk: 55 GB

Requisiti consigliati:

Processore Intel: Core i7-3770 4-Core 3.4GHz

Processore AMD: FX-8350

Scheda grafica Nvidia: GeForce GTX 970 4GB

Scheda grafica AMD: Radeon R9 290

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Sistema operativo: Windows 7 64 bit

Direct X: DX 11

Spazio su Hard Disk: 55 GB

In Prey si vestiranno i panni di Morgan Yu, un individuo che ha subito numerosi esperimenti orientati al miglioramento della razza umana. Yu si risveglia a bordo della stazione spaziale Talos 1 nell’anno 2032 e dovrà scoprire i misteri che si celano nella struttura, mentre viene braccato da una temibile e misteriosa forza aliena.

Il nuovo titolo di Arkane Studios promette di essere uno sparatutto in prima persona con importanti elementi da gioco di ruolo e una spiccata componente narrativa.Il giocatore potrà determinare diversi attributi di Yu, mentre le sue scelte influiranno sull'evolversi della storia. La principale preoccupazione del giocatore dovrà essere quella di sopravvivere andando alla ricerca di risorse e armi all'interno della stazione spaziale in cui si ritrova, in cui pullulano diversi ostili alieni.

Vi ricordiamo che Prey sarà disponibile dal 5 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui sotto un esteso video gameplay che mostra la prima ora di gioco.