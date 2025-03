Microsoft presenta Copilot for Gaming: un coach virtuale per i videogiochi alimentato dall'IA

Microsoft ha svelato Copilot for Gaming, un nuovo assistente virtuale che fa molto di più che rispondere alle domande: è in grado di osservare, analizzare e fornire suggerimenti in tempo reale durante le sessioni di gioco

Microsoft ha svelato una nuova iterazione di Copilot, stavolta dedicata ai videogiocatori: Copilot for Gaming. In una prima fase, l'assistente aiuterà a rintracciare e scaricare i giochi sul PC, ma in futuro sarà in grado di assistere i giocatori con delle vere e proprie sessioni di coaching.

Sonali Yadav, product manager per l'intelligenza artificiale nel gaming di Microsoft, ha mostrato diversi scenari in cui Copilot for Gaming è in grado di operare. Nella sostanza, l'IA sarà in grado di monitorare e analizzare il gameplay del giocatore in tempo reale. In base all'analisi, fornirà suggerimenti su quali azioni intraprendere durante il gioco, le abilità da utilizzare, i movimenti più efficaci e perfino dove reperire gli oggetti.

Copilot for Gaming 🎮 Soon you’ll be able to turn to it for everything from game setup, to tips for finally beating a tough level, wherever you play on Xbox. There when you need it, out of the way when you don’t. Can’t wait to try it! https://t.co/cxZG7R6cxc pic.twitter.com/21Zg0yob4A — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 13, 2025

Durante la presentazione, Yadav ha mostrato l'assistente in uso con Overwatch 2. In questo caso, Copilot for Gaming ha suggerito quali fossero i personaggi migliori per completare la squadra durante la selezione, mostrando al giocatore punti di forza e di debolezza di ogni operatore. Inoltre, ha anche evidenziato all'utente l'errore nel tentativo di far retrocedere da solo gli avversari.

In un'altra demo, è stato avviato Minecraft. In questo caso, l'utente poteva chiedere all'assistente come costruire gli oggetti, dove reperire i materiali e perfino come attivare i cheat. Nella pratica, Copilot for Gaming ha accesso allo schermo dell'utente e guidarlo in tempo reale osservando le azioni del giocatore.

L'assistente è pensato come una companion app. Sarà accessibile dall'app mobile di Xbox, anche se le funzionalità sopra descritte non saranno disponibili da subito. In effetti, la presentazione rappresentava più un concept in via di sviluppo, ma in ogni caso rimane estremamente interessante. Magari, sarà un funzionale deterrente per quegli elementi della squadra che assaltano da soli un intero team da 4 giocatori su Warzone (per poi essere miseramente eliminati).