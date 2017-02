PewDiePie risponde alle accuse di antisemitismo: 'I media hanno paura di noi youtuber'

Di recente abbiamo parlato delle accuse di antisemitismo nei confronti di PewDiePie e ci sembra doveroso dare spazio alla difesa dello youtuber, che naturalmente è stata diramata attraverso la piattaforma di video-sharing. In un video diverso dal solito e meno umoristico un deluso Felix Kjellberg racconta la sua versione dei fatti secondo cui la stampa avrebbe informato Disney e YouTube delle battute pesanti dello svedese perché spaventata dal successo delle star del web.

L'articolo del Wall Street Journal ha provocato un enorme seguito perché PewDiePie è ormai un "brand" da 53 milioni di seguaci, e perché soprattutto ha spinto YouTube e Disney a troncare ogni rapporto commerciale con lo youtuber. Il ventisettenne è noto per i suoi video buffi sui gameplay dei videogiochi e si è fatto conoscere principalmente per le sue urla di fronte al monitor del suo personal computer, oltre che per il profitto milionario che incassa di anno in anno.

Nei video degli ultimi mesi tuttavia il Journal ha trovato diversi riferimenti antisemiti, battute o immagin che riconducevano al periodo nazista. Un oltraggio non di poco conto se consideriamo che artisti del genere vengono seguiti anche e soprattutto da ragazzini. Tuttavia lo svedese fa notare che gli spezzoni cui fa riferimento la stampa erano mostrati fuori dal proprio contesto e, decontestualizzati, davano un messaggio totalmente diverso da quello divulgato nell'intero video.

La furiosa risposta di Kjellberg è intrisa di pesantissime parole contro il colosso mediatico americano: "È stato un attacco dei media per cercare di screditarmi, di diminuire la mia influenza e il mio valore economico", le parole di Kjellberg. "Generalmente i media non ci apprezzano molto perché sono spaventati da noi", riferendosi alla categoria delle web star che in effetti hanno tolto buona parte dell'influenza pubblicitaria ai "vecchi" media tradizionali come il Journal.

In uno dei video che ha ricevuto maggiori critiche, e dal quale YouTube aveva rimosso i compensi pubblicitari, Kjellberg pagava due uomini su Fiverr per creare un cartello con la scritta "Morte a tutti gli ebrei". Ma le intenzioni dello youtuber non erano cattive, ci tiene a precisare: Fiverr è una piattaforma che consente di ingaggiare freelancer a prezzi estremamente modici e il video integrale dimostrava quanto ci si potesse spingere oltre sulla piattaforma per una cifra irrisoria.

"La mia intenzione era semplicemente mostrare quanto stupido fosse il sito e quanto ci si potesse spingere oltre i limiti pagando 5 dollari", dichiara. Fra le accuse mosse allo youtuber anche il fatto di essere seguito e supportato da gruppi di nazionalisti, anch'esse respinte dallo svedese. Inutile dirlo: il video ha raggiunto in pochissime ore 5,5 milioni di visualizzazioni con oltre 1 milione di Mi piace. Sono pochissimi invece quelli che non hanno apprezzato la risposta dello youtuber.