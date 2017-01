Overwatch festeggia il capodanno cinese con un evento dedicato

Blizzard ha annunciato l’Anno del Gallo, un nuovo evento di Overwatch che celebra il capodanno cinese. “I festeggiamenti del Capodanno Lunare di Overwatch sono iniziati, e speriamo che questo evento stagionale vi porti gioia, prosperità e, più importante di tutto, tanto divertimento”, si legge nella nota ufficiale. “Per le prossime 3 settimane potrete collezionare oltre 100 nuovi oggetti cosmetici, combattere alla luce dei fuochi d'artificio nella Torre di Lijiang e giocare di squadra per catturare la bandiera nella nuova rissa di Overwatch”.

A partire da oggi tutti i forzieri presenti nel gioco sono sostituiti con degli speciali Forzieri Lunari che offriranno alcuni oggetti speciali, compresi nuovi modelli come D.Va Portantina e Winston Wukong. Analogamente ai precedenti eventi, anche i Forzieri Lunari possono essere ottenuti o acquistati e ognuno conterrà almeno un oggetto della collezione Anno del Gallo, che comprende icone, spray, pose vittoriose, emote, highlight, modelli e altro ancora.

I contenuti offerti dai Forzieri stagionali sono casuali, ma è possibile accedere a diverse personalizzazioni sfruttando i crediti di gioco nella Galleria Eroi per l’intera durata dell’evento. Una volta sbloccato, l’oggetto potrà essere conservato senza limiti di tempo. La collezione sarà disponibile fino al 13 febbraio.

“Nella rissa Cattura il Gallo, le squadre si affronteranno nella Torre di Lijiang nel tentativo di rubare la bandiera del nemico, che nel frattempo cercherà di fare altrettanto. In questa frenetica rissa dovrete essere creativi nella composizione della squadra, che dovrà essere veloce in attacco e stabile in difesa”, prosegue il comunicato.

L’Anno del Gallo è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui sotto il trailer d’annuncio.