Nuovo Zelda: differenze tra versioni Nintendo Switch e Wii U

Avrà una grafica migliore su Switch, ma non in maniera così netta. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un gioco molto atteso dai fan, con hype alle stelle dopo la visione dell'ultimo trailer rilasciato in occasione della presentazione di Nintendo Switch.

Gli utenti Nintendo non sono così attenti agli aspetti tecnici, ma fanno ugualmente discutere i dettagli sul nuovo Zelda recentemente comunicati da Nintendo. Per quanto riguarda la modalità con Switch collegata alla TV, verrà renderizzato a 900p mentre la versione Wii U a 720p. Su entrambe le console, inoltre, girerà a 30fps.

Su Switch, inoltre, il nuovo Zelda offrirà un audio ambientale più ricco e di maggiore qualità. Grazie alle tecnologie NVIDIA su cui è basata Switch, i suoni dei passi, dell’acqua, dell’erba e i suoni direzionali saranno più definiti e facilmente distinguibili.

La versione fisica per Wii U richiederà 3GB di memoria per l’installazione. Ci saranno delle minime differenze alle icone, per meglio trasmettere le peculiarità di interfacciamento delle due console. Entrambe le versioni saranno disponibili dal 3 marzo, data di lancio di Nintendo Switch, ma la Special Edition e la Master Edition saranno disponibili esclusivamente per la nuova console.

Nel caso di PS4 e Xbox One le differenze nella risoluzione nativa di rendering fanno sempre discutere molto, a favore quasi sempre della console Sony. Per quanto riguarda il nuovo capitolo di Zelda si ripete lo stesso anche se qui, nonostante Switch arrivi sul mercato 5 anni dopo Wii U, la differenza sarà minima e sostanzialmente impercettibile.