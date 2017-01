Nintendo Switch su GameStop Italia a 399 Euro

Nintendo annuncerà i dettagli su Nintendo Switch, presumibilmente anche relativi a prezzo e data di disponibilità, nel corso della prossima settimana, ma GameStop Italia potrebbe aver anticipato un'informazione importante. Infatti, ha iniziato a raccogliere i pre-order di Switch a 399,98 Euro, come è possibile vedere qui.

Bisogna fare almeno un paio di puntualizzazioni: è chiaramente indicato nella pagina che il prezzo non è confermato, mentre la dicitura in basso recita "Nel caso in cui il prezzo sarà inferiore verrà rimborsata la differenza". Inoltre, è probabile che si faccia riferimento alla variante della nuova console Nintendo dotata del più ampio quantitativo di memoria, mentre il modello base dovrebbe costare sensibilmente meno.

Secondo precedenti speculazioni, il prezzo in Italia potrebbe infatti essere rispettivamente di €249,00 e di € 299,99 per le due soluzioni proposte, anche se non è chiaro in cosa possano differire, quantitativo di memoria a parte. Più semplicemente, inoltre, i vari store potrebbero voler tastare il polso della rete per giudicare le reazioni degli appassionati prima di determinare il prezzo finale.