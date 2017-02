Newzoo: gli eSport genereranno 696 milioni di dollari nel 2017

La società esperta in ricerche di mercato Newzoo stima un fatturato di 696 milioni di dollari nel 2017 per quanto riguarda il fenomeno degli eSport, un settore in continua e apparentemente inarrestabile crescita. Se la stima venisse confermata dai fatti, rappresenterebbe un incremento del 41,3% rispetto al 2016.

L'espansione è dovuta soprattutto all'incremento della spesa da parte dei partner pubblicitari e degli sponsor: secondo Newzoo, infatti, le compagnie spenderanno 155 milioni di dollari in pubblicità legate agli eSport, 266 milioni per sostenere in maniera diretta i tornei di eSport più importanti e 95 milioni in diritti per il broadcasting. Il resto del fatturato sarà legato alla vendita di biglietti e al merchandising.

Ma, come anticipato, si tratta di una crescita che sarà ancora più netta nei prossimi anni: secondo Newzoo il fatturato si attesterà addirittura sul miliardo e mezzo di dollari nel 2020. Nella stima non sono inclusi gli introiti dipendenti dal gioco d'azzardo o altri fattori che potrebbero gonfiare artificiosamente la cifra. Altro motivo per cui il settore non può essere trascurato da nessuno dei protagonisti dell'industria dei videogiochi.

"Non solo il segmento degli eSport è in crescita esponenziale, ma sta anche convogliando l'interesse di vari settori attigui", ha detto Peter Warman, CEO di Newzoo. "Per i brand, i media e le società che operano nel settore dell'intrattenimento, gli eSport offrono varie opportunità per capitalizzare il tempo che vi dedicano i nativi digitali e i Millennials, i quali amano giocare, ma anche guardare altri mentre lo fanno. I live streaming e gli eventi hanno contribuito a fare del gaming il regno dei broadcaster e dei media, che adesso hanno la possibilità di applicare il loro modello di business a un mercato prima fuori dalla loro portata".

Il report di Newzoo afferma inoltre che il pubblico degli eSport arriverà a 385 milioni di individui quest'anno. Di questi, 191 milioni saranno gli appassionati più impegnati che non si perdono neanche un match dei loro team preferiti di League of Legends, DOTA 2 o Counter-Strike.

Un settore in forte crescita, quindi, ma ancora decisamente distante rispetto agli sport tradizionali. Un parametro che fa capire bene il margine che ancora sussiste da questo punto di vista è quello legato al fatturato per fan, che nel caso dell'NBA è ancora di tre volte superiore rispetto agli eSport. Se invece si considera l'NFL il rapporto è addirittura di 1 a 12. Cifre che comunque andranno rivalutate tra qualche anno a questa parte.