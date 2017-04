Micro Machines World Series: il primo trailer di gameplay

Codemasters e Koch Media hanno pubblicato il primo trailer di gameplay del gioco che segna il ritorno del franchise tanto amato dai giocatori con qualche anno in più. Il trailer si concentra soprattutto sulla nuova modalità Battle Arena, che si aggiunge alle modalità classiche Race ed Elimination.

Battle Arena getta nella mischia fino a 12 giocatori nella stessa arena per una frenetica competizione multiplayer. Si può affrontare con una serie di nuovi veicoli come Spy Car, Hovercraft, Monster Truck, e G I Joe H.I.S.S Tank, ognuno con le proprie armi ed i propri punti di forza. I match saranno adrenalinici grazie alla presenza di una moltitudine di armi, ovvero Dynamite Launcher, Tidal Wave, Cobra Turret e NERF Blaster. Ogni veicolo ha il suo livello di personalizzazione con nuove skin per cambiare completamente il look originale.

All'interno di Battle Arena saranno disponibili le modalità di gioco Capture the Flag, Territory e Team Deathmatch 6v6. Tutto ciò sarà ambientato sullo sfondo interattivo di 15 location, incluse The Laser Lab, Buzzsaw Battle e Hungry Hungry Hippos.

Il rilascio di Micro Machines World Series è previsto per il prossimo 23 giugno.