Mass Effect Andromeda: screenshot e trailer 4K

Mass Effect Andromeda arriverà tra meno di due settimane e NVIDIA ed EA stanno lavorando insieme per ottimizzare il più possibile la versione PC. Mass Effect: Andromeda si avvale, infatti, delle tecnologie HDR e NVIDIA Ansel. "Stiamo collaborando con EA anche su altri aspetti di Mass Effect: Andromeda, che vanno dalla stabilità alle performance fino a G-Sync e GeForce Experience", fa sapere NVIDIA.

Che comunica la lista delle opzioni grafiche della versione PC di Mass Effect Andromeda: Ambient Occlusion, Anti-Aliasing, Chromatic Aberration, Effects Quality, Film Grain, Lighting Quality, Mesh Quality, Post-Process Effect Quality, Resolution Scaling, Shader Quality, Shadow Quality, Terrain Quality, Texture Filtering Quality, Texture Quality e Vegetation Quality. Ricordiamo che Mass Effect Andromeda segna il passaggio al Frostbite Engine per la serie: per questo presenterà opzioni grafiche simili a quelle viste in Battlefield 1 e Mirror’s Edge Catalyst.

BioWare ha recentemente rivelato che Mass Effect Andromeda godrà di una modalità multiplayer separata dall'esperienza single player. Come già accaduto con Mass Effect 3, le mappe aggiuntive verranno rilasciate gratuitamente, arricchendo nel tempo l'esperienza di gioco. I giocatori potranno personalizzare e far progredire il proprio personaggio e affrontare le Missioni. Queste prevedranno la collaborazione con altri giocatori o con personaggi gestiti dall'intelligenza artificiale nell'assolvimento di specifici compiti.

Chiudiamo con i requisiti hardware comunicati da NVIDIA e con una raccolta di trailer di Mass Effect Andromeda più o meno recenti, mentre per altri dettagli vi rimandiamo al sito NVIDIA.

Mass Effect: Andromeda Official Minimum System Requirements

CPU: Intel Core i5-3570 or AMD FX 6350

Intel Core i5-3570 or AMD FX 6350 GPU: GeForce GTX 660

GeForce GTX 660 RAM: 8GB

8GB OS: Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10 (64-bit versions)

Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10 (64-bit versions) HDD: 55GB free space

55GB free space DirectX: Version 11

Mass Effect: Andromeda Official Recommended System Requirements