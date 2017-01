Mass Effect: Andromeda non avrà un Season Pass

BioWare ha intenzione di espandere l’universo di Mass Effect: Andromeda ma, contrariamente a molti altri titoli contemporanei, non è in programma la realizzazione di un Season Pass. La conferma proviene da un commento pubblicato dal general manager Aaryn Flynn su Twitter. La strategia dello studio è in linea con i precedenti capitoli della serie: in passato sono state pubblicate varie espansioni, ma i contenuti sono sempre stati proposti singolarmente.

In un successivo post Flynn ha precisato che l’assenza del Season Pass non comporta necessariamente la mancanza di contenuti aggiuntivi utili ad espandere la storia o la modalità multiplayer. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane, anche perchè allo stato attuale la componente online del gioco non è ancora stata rivelata.

Le vicende narrate in Mass Effect: Andromeda sono ambientate a 600 anni di distanza dai fatti della trilogia originale. I giocatori potranno scegliere se impersonare un soggetto di sesso maschile o femminile, in entrambi i casi figlio dell'agente speciale della N7 Alec Ryder. Il personaggio interpretato dal giocatore, nei panni di un Pioniere, avrà il compito di trovare dei pianeti colonizzabili dall'essere umano e potrà esplorare la galassia grazie alla nave spaziale Tempest.

Vi ricordiamo che l’uscita di Mass Effect: Andromeda è stata fissata per il 23 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.