Assetto Corsa EVO: Huracán STO, Lancia Delta e Fuji Speedway nel primo content drop

Il 19 febbraio arriva il primo aggiornamento nei contenuti di Assetto Corsa EVO, disponibile ad oggi in Early Access, con nuove auto e piste che amplieranno l’esperienza di guida per tutti gli appassionati.

Assetto Corsa EVO, l’evoluzione del celebre simulatore di guida sviluppato da Kunos Simulazioni, otterrà il suo primo content drop il 19 febbraio. Disponibile in Early Access su Steam, il gioco punta a offrire un'esperienza di simulazione automobilistica con un'attenzione maniacale ai dettagli e un parco auto e piste in costante espansione, rivolgendosi non solo agli amanti delle corse, ma anche e soprattutto agli appassionati di auto in generale.

L’aggiornamento gratuito 0.1.6 introdurrà due novità molto interessanti: la Lamborghini Huracán STO, una supercar estrema progettata per le massime prestazioni in pista, e il leggendario circuito giapponese Fuji Speedway, che debutta per la prima volta nella storia della serie. Inoltre, gli amanti del rally potranno divertirsi con la Lancia Delta HF Integrale "Evoluzione 2", un’icona degli anni '90 caratterizzata da trazione integrale e motore turbo.

Assetto Corsa EVO si presenta come un progetto ambizioso, pensato per offrire una simulazione realistica e coinvolgente grazie a un motore fisico avanzato e una grafica migliorata rispetto al suo predecessore. La versione Early Access include già diverse auto e circuiti, permettendo ai giocatori di testare le funzionalità principali mentre il team di sviluppo lavora per ampliare ulteriormente i contenuti. L’aggiunta della Lamborghini Huracán STO, della Lancia Delta HF Integrale "Evoluzione 2" e del Fuji Speedway rappresenta solo un primissimo assaggio delle future espansioni previste.

Come riportato sulla pagina ufficiale Facebook, l’aggiornamento sarà scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del gioco. Non resta che prepararsi a scendere in pista per vivere nuove emozioni al volante del nuovo simulatore firmato Kunos Simulazioni. Chi volesse saperne di più sul titolo può consultare la nostra anteprima di Assetto Corsa EVO.