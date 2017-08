Mass Effect: Andromeda, interrotto lo sviluppo del single player a cinque mesi dal debutto

BioWare ha reso ufficiale il termine del supporto per Mass Effect: Andromeda nella sua incarnazione per giocatore singolo. L'azienda ha comunicato che non rilascerà ulteriori contenuti per questa modalità, concentrandosi invece sulla componente multiplayer.

In un comunicato rilasciato dal team di Andromeda si può leggere che "il nostro ultimo aggiornamento, la versione 1.10, è stato l'aggiornamento finale per Mass Effect: Andromeda. Non sono nei piani patch future per la modalità a giocatore singolo o per aggiungere contenuti alla storia. [...] Il gioco è stato progettato per espandere ulteriormente il viaggio del Pathfinder in questa nuova galassia con missioni APEX multiplayer basate sulla storia, e continueremo ad ambientare racconti nella Galassia di Andromeda con i fumetti e i romanzi in arrivo, che riguardano anche il destino dell'arca dei Quarian".

L'annuncio arriva a meno di cinque mesi dal lancio del gioco, che ha sofferto di numerosi problemi al lancio e non è stato ben accolto dal pubblico per quanto riguarda la componente single player. Proprio quest'ultimo aspetto, assieme al ridimensionamento dello studio di Montreal di BioWare, sembra aver portato all'annuncio odierno.

Anche un eventuale prossimo capitolo sembra in questo momento improbabile; BioWare potrebbe passare a nuove proprietà intellettuali che possono garantire un maggiore ritorno economico, nonostante siano molti i fan della saga di Mass Effect.