Mass Effect 2 completamente gratuito su Origin

Uno dei giochi di ruolo maggiormente apprezzati degli ultimi anni può essere adesso riscattato gratuitamente. L'unico requisito per poter aggiungere Mass Effect 2 alla libreria dei giochi di Origin è quello di possedere un account Origin.

Si tratta della più recente promozione appartenente all'iniziativa Offre la Ditta, grazie alla quale i fan di videogiochi hanno avuto modo di provare grandi classici del passato come Dungeon Keeper, Theme Hospital, Need for Speed Most Wanted e molti altri.

Considerato da più parti come il miglior capitolo della serie Mass Effect, il titolo BioWare spinge il giocatore a prendere decisioni che influiscono sulla storia, a formare una squadra di eroi per riconquistare la galassia, ad agire sul piano diplomatico e a personalizzare da diversi punti di vista l'esperienza di gioco.

Nei giorni scorsi, inoltre, Electronic Arts e BioWare hanno annunciato la data di rilascio di Mass Effect Andromeda, il quarto capitolo dell'apprezzata serie fantascientifica.