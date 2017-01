Mass Effect Andromeda: annunciata la data di rilascio

BioWare ha annunciato che l'action/RPG ad ambientazione fantascientifica Mass Effect Andromeda uscirà il 21 marzo per quanto riguarda il Nord America e il 23 marzo in Europa. "Mass Effect Andromeda è il più ambizioso titolo della serie di sempre", ha scritto Aaryn Flynn, General Manager di BioWare. "Racconteremo storie completamente nuove con personaggi mai visti, nuovi pianeti e nuove specie, e introdurremo nuovi schemi di gioco".

"Per la prima volta Mass Effect girerà su Frostbite Engine, un motore grafico incredibile che permetterà ad Andromeda di avere una grafica sensibilmente migliore rispetto ai precedenti capitoli. Per permettere che questo si concretizzi, ci stiamo prendendo tutto il tempo necessario per assicurarci di offrire la migliore esperienza possibile".

Flynn aggiunge che durante le vacanze natalizie gli sviluppatori di BioWare hanno portato a casa la cosiddetta “holiday build”. Questa è in realtà una tradizione di vecchia data per la software house canadese, visto che risale al primo Mass Effect. Gli sviluppatori hanno quindi potuto provare in profondità il nuovo capitolo della serie sui sistemi di gioco da loro preferiti, PC o console che siano.

"Al ritorno dalle vacanze, abbiamo ricevuto ottimi feedback", continua Flynn. "Ricevere l'endorsement da membri chiave del nostro studio, alcuni dei quali hanno avuto ruoli determinanti nello sviluppo dei precedenti Mass Effect, per noi è cruciale".

"Ma per noi è ancora più importante registrare la passione della community degli appassionati, che è diventata sempre più grande negli ultimi due mesi, ovvero nel momento in cui abbiamo iniziato a condividere più informazioni sul gioco. La passione che avete per il franchise continua a guidarci. E adesso ci separano pochi mesi dalla consegna di un nuovo Mass Effect ad anni di distanza dall'ultimo, e sarà più ricco, profondo e pronto per l'esplorazione. Siamo ansiosi di vedere quanto lontano sarà possibile andare con il franchise, e speriamo che penserete che sia valso la pena aspettare così tanto".

Le vicende di Mass Effect Andromeda si ambientano 600 anni dopo rispetto a quanto raccontato nei primi tre giochi della serie Mass Effect, esattamente nella galassia di Andromeda. La nuova storia non terrà conto dei criticati eventi vissuti dai giocatori in Mass Effect 3. I giocatori potranno, inoltre, scegliere se impersonare un personaggio di sesso maschile o femminile, in entrambi i casi figlio dell'agente speciale della N7 Alec Ryder. Il personaggio interpretato dal giocatore, nei panni di un Pioniere, avrà il compito di trovare dei pianeti colonizzabili dall'essere umano e potrà esplorare la galassia grazie alla nave spaziale Tempest.