Mafia III: un DLC gratuito aggiunge corse e personalizzazione dei veicoli

SK Games e Hangar 13 hanno pubblicato un aggiornamento gratuito di Mafia III che introduce alcune gare e la possibilità di personalizzare a piacimento le proprie automobili per adattarle alla competizione. Il pacchetto aggiunge sei gare su circuito, sei gare da un punto all’altro della mappa, nuove outfit e una serie di oggetti, tra i quali decalcomanie, spoiler, scarichi, volanti e altro ancora.

“È stata una delle principali richieste effettuate dai fan”, scrive 2K sul sito ufficiale del gioco. “Oggi stiamo proponendo alcune personalizzazioni interessanti per dieci auto in possesso di Lincoln. Sì avete capito bene, 10: i sei modelli che si ottengono giocando, le tre macchine per chi ha l’accesso al Family Kick-Back Pack e una decima auto sbloccabile”.

L’auto sbloccabile è la Griffin Marauder che vi mostriamo nell’immagine sottostante:

Il modello bonus potrà essere ottenuto solo trionfando in tutte le gare. Di seguito vi riportiamo il trailer di lancio che riassume tutti i nuovi contenuti. Mafia III è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 6 ottobre.