Life is Strange: Before the Storm presentato all'E3

Già rivelato nei giorni scorsi, Life is Strange: Before the Storm è apparso nel corso della conferenza Xbox dell’E3 con un nuovo trailer. Si tratta del seguito dell'avventura psicologica di Dontnod Entertainment già particolarmente apprezzata dai giocatori quando è stata rilasciata nel corso del 2015.

Life is Strange: Before the Storm è ambientato ad Arcadia Bay tre anni prima degli eventi del primo gioco della serie. I giocatori dovranno mettersi nei panni di una Chloe Price sedicenne e ribelle nel momento in cui stringe un’improbabile amicizia con Rachel Amber, una ragazza bellissima, popolare e destinata al successo. Quando Rachel scopre un segreto sulla sua famiglia che minaccia di distruggere il suo mondo, è questa nuova amicizia che dà a entrambe la forza di andare avanti e di sconfiggere i propri demoni.

"Life is Strange: Before the Storm è uno dei titoli principali di quest’anno di Square Enix, ed è stato creato in risposta alle richieste dei fan che volevano tornare ad Arcadia Bay per incontrare di nuovo i personaggi di cui si sono innamorati” ha dichiarato Lee Singleton, capo dello studio Square Enix London Studios. “Molte persone hanno almeno una persona in particolare che ha influenzato profondamente la loro vita; la persona che li ha resi ciò che sono ora. Life is Strange: Before the Storm parla proprio di questo".

Mentre, come detto, il gioco originale è stato sviluppato da Dontnod, questo seguito passa nelle mani di Deck Nine Games, con sede a Denver, che ha usato ancora una volta lo strumento StoryForge. “Il gioco originale Life is Strange ha portato un nuovo livello di profondità e di emozioni realistiche nel genere dei giochi d’avventura narrativi e occupa un posto molto importante nei cuori di molte persone, inclusi i nostri” ha dichiarato Jeff Litchford, vice-presidente di Deck Nine Games. “È un grande privilegio poter lavorare sul prossimo gioco della serie ed è la nostra opportunità di farle giustizia e mostrare le qualità di StoryForge, uno strumento unico creato dal nostro team di talento.”

Life is Strange: Before the Storm Episode 1 verrà rilasciato il 31 agosto 2017 su Xbox One, PlayStation 4e PC. Altri dettagli si trovano nel blog ufficiale.