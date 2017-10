Lewis Hamilton apparirà in Gran Turismo Sport

Dopo la release della demo a ​tempo limitato, Sony Interactive Entertainment annuncia una partnership tra il campione di Formula 1 Lewis Hamilton e Gran Turismo Sport. Lewis rivelerà la sua filosofia di guida e le tecniche attraverso immagini e interviste per i giocatori di Gran Turismo Sport.

"Gioco a Gran Turismo da quando ero un bambino, per cui fare parte realmente del gameplay è stata un’esperienza incredibile.", ha detto Hamilton al PlayStation Blog. Hamilton sarà il mentore del giocatore durante la sua progressione nella modalità carriera.

La versione definitiva di GT Sport è prevista per il 18 ottobre per PS4. GT Sport includerà tre modalità di gioco: Campaign, Sports e Arcade, e tutte e tre saranno giocabili sia in single player che in multiplayer online. Il titolo rimanda a un approccio più legato alla presenza di auto sportive e dalle grandi prestazioni, piuttosto che alla canonica insistita presenza di vetture compatte e familiari.

"Guardando in TV Lewis guidare tutti questi anni mi ero fatto l’idea di come potesse essere la sua guida, ma l’esperienza di vederlo guidare dal vivo è andata ben oltre le mie più remote aspettative. E io sono davvero felice di condividere la sua guida e la sua filosofia con i giocatori di Gran Turismo", ha detto Kazunori Yamauchi, creatore di Gran Turismo.

Non è la prima volta che Hamilton appare all'interno di un videogioco: era, infatti, già successo in Call of Duty Infinite Warfare.