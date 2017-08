Le migliori foto del Gamescom 2017, e dei suoi stand

La Gamescom è uno degli appuntamenti annuali più importanti per ogni appassionato di videogiochi che si rispetti, con le varie software house che presentano o mostrano al mondo intero il catalogo di titoli che si accingono a lanciare pubblicamente in un futuro più o meno vicino. All'evento non mancano neanche i produttori hardware, fra cui Microsoft, Nintendo e Sony, con annunci legati alle componenti fisiche delle console o alle periferiche compatibili. In merito ai videogiochi presenti quest'anno i grandi attesi di Colonia sono Destiny 2, Assassin's Creed Origins, Call of Duty WWII, Star Wars Battlefront II, FIFA 18, Pro Evolution Soccer 2018, Gran Turismo Sport, Project CARS 2, Super Mario Odyssey, Dragon Ball FighterZ, Need for Speed Payback.

Tratteremo i vari giochi mostrati in separata sede, mentre in questa pagina vi proponiamo le migliori foto che abbiamo scattato a Colonia, durante la Gamescom 2017 che si terrà dal 22 al 26 agosto a Colonia, in Germania.

Completeremo la galleria nei prossimi giorni con le nuove foto che scatteremo fino alla fine dell'evento. Aggiornate la pagina principale della galleria, quindi, per trovarne di nuove!