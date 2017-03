Le Iene: arriva il videogioco

In collaborazione con Big Star Games, Lionsgate ha annunciato Reservoir Dogs: Bloody Days, un tie-in videoludico del celebre film di Quentin Tarantino che arriva in occasione del venticinquesimo anniversario dall'originale uscita del film nelle sale cinematografiche. È già stato lanciato il sito ufficiale, mentre in calce alla news trovate il reveal trailer.

"Combinerà il livello di tensione del film originale con un'innovativa meccanica di riavvolgimento del tempo", si legge nel comunicato stampa. Arriverà quest'anno su PC tramite Steam e in un secondo momento anche su Xbox One.

La meccanica di riavvolgimento del tempo, a dire il vero non sappiamo quanto gradita da Mr. Tarantino, aggiungerà uno strato di profondità strategica all'azione tipica da sparatutto. I giocatori prenderanno il controllo degli iconici personaggi del film, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Orange, Mr. Pink e Mr. White, e dovranno portare a compimento alcuni dei colpi visti nel film originale.

"Siamo dei grandissimi fan del film originale e per questo vogliamo mantenere l'intensità e la tensione di questo indimenticabile film", ha detto Liam Patton, CEO di Big Star Games. "Impersonando i vari personaggi si potranno imbastire vari tipi di strategie sfruttando le abilità uniche di ciascuno di loro all'interno di roboanti scene d'azione e fra colpi di scena narrativi come nel film".