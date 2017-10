Layers of Fear in omaggio con Amazon Prime e Twitch Prime

Layers of Fear è un gioco horror psichedelico che su Steam può godere di valutazione "molto positiva". Gli utenti che attivano l'abbonamento Twitch Prime, incluso gratuitamente all'interno di Amazon Prime, entro il primo novembre ne ottengono senza costi aggiuntivi una copia. Comprensiva, peraltro, del DLC Inheritance.

Per ottenere il gioco bisogna effettuare il login all'account Twitch Prime, recarsi alla sezione "Ricompense" e poi cliccare su "Riscatta offerta". Vi sarà richiesto di scaricare l'app di Twitch per desktop, dalla quale sarà possibile inserire Layers of Fear nella libreria dei giochi. Sottoscrivendo l'abbonamento, si ottiene in via definitiva Layers of Fear, che rimarrà dunque permanentemente all'interno della libreria dei giochi.

In Layers of Fear i giocatori assumono il controllo di un pittore, il cui unico scopo è terminare il suo capolavoro. Il giocatore dovrà muoversi attraverso una magione di era vittoriana in costante mutazione. Si tratta di un'esperienza in prima persona terrificante e coinvolgente che porta i giocatori a scoprire le visioni, le paure e gli orrori che attanagliano il pittore nel tentativo di completare il capolavoro che ha voluto creare per così tanto tempo.

In questo gioco sviluppato da Bloober Team, ogni minimo spostamento della visuale può cambiare completamente l'aspetto dello spazio circostante. Ma la vera preziosità di Layers of Fear consiste nel fatto che il mondo di gioco è ispirato ai capolavori dell'arte dell'architettura e del décor del 19o secolo.

Per scoprire i dettagli dell'iniziativa di Twitch consultate questo indirizzo.