La modalità PvP Battlegrounds nel trailer di The Elder Scrolls Online: Morrowind

Zenimax Online Studios ha permesso al pubblico di provare The Elder Scrolls Online: Morrowind in occasione del PAX East di Boston. Gli appassionati hanno potuto indossare i panni del Warden, la nuova classe del gioco, oltre ad esplorare le leggendarie terre di Vvardenfell e collaudare l’inedita modalità PvP “Battlegrounds”.

Il trailer che vi proponiamo in calce permette di apprezzare gli scontri 4vs4vs4 nei quali sfruttare nuovi incantesimi di ghiaccio, scagliare i nemici nella lava della Montagna Rossa e affrontare feroci orsi da guerra.

Bethesda ha definito Morrowind come l'espansione più corposa per The Elder Scrolls Online. Inoltre, i nuovi giocatori non saranno costretti a completare i contenuti ESO già esistenti per creare un nuovo personaggio. Per quanto riguarda i giocatori esistenti, invece, grazie alle funzionalità introdotte dall'aggiornamento One Tamriel di ottobre, troveranno contenuti adatti al proprio livello nel momento in cui approderanno a Vvardenfell a prescindere dal livello. I giocatori esistenti, inoltre, avranno la possibilità di creare un nuovo personaggio e cominciare da capo sull'isola.

L'espansione introduce per la prima volta in ESO una nuova classe, The Warden, che permetterà, come di consueto per questo MMORPG, di scegliere tra numerose abilità per determinare il proprio stile di gioco. The Warden introduce anche un nuovo alleato, il War Bear (orso da guerra), che lotterà al fianco del Warden negli scontri più intesi.

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls Online: Morrowind sarà disponibile dal 6 giugno per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sono previste varie edizioni: Standard Edition (59,99 €), Upgrade Edition (39,99 €), Digital Collector's Edition (79,99 €), Digital Collector's Upgrade (69,99 €) e Collector's Edition (99,99 €).