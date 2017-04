La demo di Prey non sarà disponibile su PC

Bethesda ha annunciato che pubblicherà una demo di Prey il 27 aprile, tuttavia si tratterà di una versione indirizzata esclusivamente agli utenti PlayStation 4 e Xbox One. In altre parole il pubblico PC non avrà la possibilità di testare il gioco in anteprima e di verificarne le prestazioni.

La vicenda ha dato adito a qualche malumore, considerando che Dishonored 2, il titolo pubblicato da Arkane Studios lo scorso autunno, su PC ha dovuto fare i conti con vari problemi di natura tecnica. Di recente gli sviluppatori hanno dichiarato che Prey, servendosi del motore grafico CryEngine, non dovrà fronteggiare le medesime difficoltà. Ma ovviamente queste rassicurazioni potrebbero non bastare a convincere i giocatori PC ad effettuare l'acquisto al day one.

Nel gioco si vestiranno i panni di Morgan Yu, capo scienziato a bordo della stazione spaziale Talos I, impegnato in una delicata ricerca scientifica che promette di cambiare per sempre l’umanità. Quello che era iniziato con un normale primo giorno di lavoro prenderà una piega inaspettata e oscura. Il giocatore si troverà da solo a bordo, mentre letali alieni hanno invaso l’area e stanno dando la caccia ai membri superstiti dell’equipaggio.

Prey è uno sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo e una spiccata componente narrativa. Il giocatore potrà determinare diversi attributi di Yu, ma anche le sue scelte influiranno sull'evolversi della storia. La principale preoccupazione del giocatore dovrà essere quella di sopravvivere sfruttando le risorse e le armi che si trovano nella stazione spaziale. Oltre a un'ampia gamma di abilità umane e aliene, si potrà disporre di un vasto arsenale indispensabile per arrestare la minaccia.

Vi ricordiamo che il lancio di Prey è fissato per il 5 maggio. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro provato.