Inizia il Mondiale di Formula 1: Motorsport Manager gratuito per una settimana

Motorsport Manager è l'apprezzato manageriale dedicato al mondo dell'automobilismo, che porta i giocatori a mettere in piedi un team di Formula 1, a migliorare la vettura e soprattutto concentrarsi sulle strategie relative al degrado degli pneumatici in pista. In occasione dell'inizio del Mondiale di Formula 1 viene concessa l'opportunità di provarlo gratuitamente per una settimana intera, ovviamente tramite Steam.

Inoltre, se lo si acquista adesso in maniera definitiva si beneficia di uno sconto del 50%, che permette di acquistare il gioco a 17,49€ e quindi di tenerlo definitivamente nella propria libreria di titoli di Steam.

I giocatori di Motorsport Manager devono prendere decisioni in tempo reale per reagire alle scelte dei team avversari. Possono personalizzare tutti gli aspetti dell'auto, scegliere i piloti, i manager, i meccanici e i progettisti. Dalla costruzione e personalizzazione dell'auto alle tattiche del giorno di gara: ogni singolo aspetto sarà fondamentale per tracciare il percorso verso la vittoria finale o il fallimento. Bisognerà preparare sia le strategie pre-gara ma anche prendere decisioni veloci in gara qualora le condizioni cambiassero.

Ne abbiamo già parlato qui.