Il WCS Jönköping riporta StarCraft II al DreamHack Summer

Il prossimo evento WCS Circuit è in arrivo e segna il ritorno di StarCraft II in Svezia per il DreamHack Summer, fa sapere Blizzard con un comunicato. Da sabato 17 giugno a lunedì 19 giugno 80 tra i giocatori migliori del mondo si scontreranno al WCS Jönköping per una fetta del montepremi da 100 mila dollari. In palio ci sono anche molti Punti WCS, fondamentali per avere una possibilità di partecipare alle WCS Global Finals di quest'anno.

64 partecipanti hanno prenotato il loro posto nel torneo attraverso le iscrizioni aperte, mentre 16 astri nascenti hanno ottenuto il proprio grazie alle prestazioni nel WCS Challenger.

Tra i giocatori che si stanno preparando al combattimento ci sono l'americano protoss Alex "Neeb" Sunderhaft, campione del WCS Austin; il prodigio finnico maestro degli zerg Joona "Serral" Sotala, la leggenda protoss tedesca Tobias "ShoWTimE" Sieber e la stella canadese zerg Sasha "Scarlett" Hostyn.

Il torneo si dividerà in 3 fasi a gruppi seguite dai playoff. Ogni round sarà commentato per gli spettatori da alcuni dei nomi più celebri di StarCraft II.

Presentatori:

Sue " Smix " Lee

" Lee Nathaniel "Nathanias" Fabrikant

Commentatori:

Geoff " iNcontroL " Robinson

" Robinson Leigh " Maynarde " Mandalov

" Mandalov Kevin " RotterdaM " van der Kooi

" van der Kooi Jared " PiG " Krensel

" Krensel Yoan " ToD " Merlo

" Merlo Benjamin "DeMusliM" Baker

Ulteriori informazioni sul WCS Jönköping, tra cui dettagli sul montepremi, risultati in diretta e video on-demand del weekend, si trovano sulla pagina ufficiale del torneo.