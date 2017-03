Il video Scanning the Horizon illustra il futuro di Arma 3

Il video Scanning the Horizon di Arma 3 riassume le novità che è lecito attendersi nei prossimi anni a proposito del noto simulatore militare. A partire dal prossimo DLC con i jet, a cui si aggiungeranno le espansioni dedicate ai Tank e quella che fino a oggi è conosciuta come Orange. Il motivo? Semplice, sarà sviluppata dal nuovo studio di Bohemia con sede ad Amsterdam.

L'espansione Orange, nello specifico, come si dice nel video andrà a curare "un aspetto dei campi di battaglia solitamente non contemplato dai giochi moderni". Includerà allo stesso tempo nuovi veicoli, nuovi elementi per l'equipaggiamento e l'abbigliamento dei soldati, oggetti decorativi, una mini-campagna, e altro ancora.

Per quanto rigurda il DLC sui jet, invece, è stato affidato a Bravo Zero One Studios. Include tre caccia, un drone e una serie di contenuti bonus. Inoltre, supporta il nuovo modello di danni e i loadout dinamici dei veicoli, insieme a un nuovo modello di targeting che cambierà completamente le modalità di individuazione dei bersagli tramite radar in Arma.

Dopo Jets ci sarà anche Malden che, a differenza delle altre espansioni di cui stiamo parlando, sarà gratuita per i fan di Arma. E darà loro l'opportunità di tornare sull'omonima mappa di Operation Flashpoint o, perlomeno, su una sua reimmaginazione. Questa espansione introdurrà anche una nuova modalità multiplayer co-operativa chiamata Combat Patrol, che porterà i giocatori a combattere all'interno di team formati a sola fanteria con regole di gameplay fortemente mutevoli.

Arma 3 Jets verrà rilasciato nel corso del mese di maggio e può essere adesso pre-ordinato sul sito ufficiale. Arma 3 Malden è invece previsto per il 22 giugno e Orange nel corso dell'estate. Tac-Ops diverrà disponibile entro la fine dell'anno e Tanks nella prima parte del 2018.