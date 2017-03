Il prossimo aggiornamento di Heroes of the Storm introdurrà Probius e nuove funzionalità di gioco

Blizzard ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento di Heroes of the Storm che offrirà l'eroe Probius e nuove funzionalità di gioco. “Fin dall'evocazione, Probius ha avvertito il bisogno di provare il suo valore. Anche se è piccolo, la sua abilità nell'evocazione di Piloni ha fatto la differenza durante la riconquista di Aiur. Questa coraggiosa Sonda non vede l'ora di adempiere al suo scopo nel Nexus”, si legge nella descrizione ufficiale.

Grazie all’abilità Evoca Pilone sarà quindi possibile generare un campo energetico e fornire visuale sull’area circostante. Potranno essere attivati solo due Piloni per volta. Tra le abilità base Probius offre:

Raccolta Intensiva (Z): aumenta la velocità di movimento del 50% per 5 secondi. Subire danni interrompe l'effetto. Passiva: Probius fluttua sul terreno, spostandosi più rapidamente del 10%.

Disgregatore (Q): Probius emette una scarica energetica che infligge 150 danni ai nemici che colpisce. Colpire il centro di un Varco Dimensionale ne provoca l'esplosione, infliggendo danni aggiuntivi.

Varco Dimensionale (W): apre un Varco Dimensionale instabile nella posizione selezionata. Il varco si attiva in 1,25 secondi e rallenta del 20% i nemici per 9 secondi. I Varchi Dimensionali attivi colpiti da Impulso Disgregatore esplodono, infliggendo 261 danni ai nemici vicini.

Cannone Fotonico (E): evoca un Cannone Fotonico che infligge 95 danni al secondo. Dura 11 secondi. Dev'essere posizionato all'interno del campo energetico di un Pilone. Se non viene alimentato da un Pilone, si disattiva.

Le abilità eroiche prevedono invece:

Sovraccarico Pilone (R): aumenta le dimensioni dei campi energetici dei Piloni e consente loro di attaccare i nemici, infliggendo 110 danni al secondo. Dura 10 secondi. Passiva: i Piloni ottengono uno scudo permanente pari al 50% della loro Salute massima.

Portale Zero (R): proietta nella direzione selezionata una barriera di energia negativa che dura 4 secondi. I nemici che toccano la barriera subiscono 64 danni al secondo e sono rallentati dell'80% finché rimangono in contatto.

Tra le nuove funzionalità sarà introdotto un nuovo indicatore, collocato nella parte superiore dello schermo, con il quale controllare lo stato di salute e di energia sia dei compagni che degli avversari. Si potrà inoltre tenere traccia delle uccisioni degli eroi grazie al nuovo dettaglio che indica l'autore di ogni uccisione. Infine i giocatori più performanti verranno informati meglio in merito alle loro prestazioni, grazie alle fiamme che avvolgono il loro ritratto.

L’update di Heroes of the Storm sarà disponibile dal 15 marzo. Qui sotto un trailer che mostra Probius in azione.