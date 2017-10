Il miglior gioco da tavolo di Dungeons & Dragons arriva su Steam

Lords of Waterdeep è un pluri-premiato gioco da tavolo ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons. E' ambientato a Waterdeep, una città dei Forgotten Realms governata dai Lord mascherati. I giocatori prendono il ruolo di uno di questi Lord e devono reclutare degli avventurieri affinché questi portino a termine delle missioni per conto loro. Più missioni si completeranno e maggior controllo si avrà sulla città.

I giocatori possono espandere la città acquistando edifici che aprono nuove opportunità all'interno delle mura cittadine. I giocatori gestiscono carte che possono essere d'aiuto ai propri personaggi o costituire degli ostacoli per gli avversari. L'obiettivo finale è quello di diventare i sovrani di Waterdeep e governare la città.

Lords of Waterdeep può essere giocato sia contro l'intelligenza artificiale che contro degli avversari umani, per un massimo di cinque giocatori. L'azione è suddivisa in turni, all'interno dei quali i giocatori gestiscono i propri agenti, reclutano avventurieri o acquisiscono edifici. Completare le quest permette di ottenere punti e risorse, da spendere per migliorare la propria rete di agenti. Tra le ricompense che si possono ottenere anche altri personaggi, maghi o eroi particolari. Quando si manda un agente in missione si occupa uno spazio d'azione, che non può essere contemporaneamente occupato dagli altri giocatori. Questo meccanismo incentiva la pianificazione e si sposa bene con l'esistenza di un obiettivo segreto per ciascun giocatore. Sono caratteristiche che permettono di catalogare Lords of Waterdeep come "Worker Placement Game".

Come gioco da tavolo, Lords of Waterdeep ha ottenuto successo nel 2012. Si tratta di un prodotto atipico perché basato su regole europee ma prodotto da una compagnia americana e inerente un brand d'oltreoceano, appunto i Forgotten Realms di Dungeons & Dragons. Mentre la maggior parte degli Eurogame si occupa di generi di nicchia come la coltivazione o la costruzione di castelli medievali, Waterdeep attinge pienamente al genere fantasy tipico dei Forgotten Realms e allo scenario dark.

Rispetto all'originale gioco da tavolo, la versione digitale permette di accelerare i tempi di gioco. Inoltre, durante i turni avversari si può dedicare tempo alla chat. La versione PC di Lords of Waterdeep è fondamentalmente la conversione in chiave desktop della precedente versione per tablet, molto apprezzata dagli appassionati. Su Steam sono poi disponibili le due espansioni Undermountain e Skullport.

La valutazione delle recensioni di Lords of Waterdeep su Steam adesso è "molto positiva" e il gioco costa 14,99€. Purtroppo non è disponibile in italiano. Trovate tutti i dettagli qui.