Il campione italiano "Stermy" in finale ai Quake World Championship con il team NOTOFAST

Già da molti anni a questa parte Alessandro Avallone, in arte Stermy, è annoverato tra i giocatori professionisti più forti del pianeta. Nel caso non lo conosciate, vi suggeriamo di leggere questa nostra intervista risalente al 2014. Il campione italiano ha fatto nuovamente parlare di sé ai Quake World Championship, dove è riuscito a raggiungere la finale da un milione di dollari insieme al team NOTOFAST.

Nel corso delle qualificazioni decine di squadre e centinaia di giocatori si sono affrontati nella classica modalità 1vs1, “Duello”, e nella nuova modalità a squadre 4vs4, “Sacrificio”. 16 squadre per Sacrificio e 64 giocatori per Duello si sono affrontati questo weekend nelle finali regionali andate in scena a Burbank, California, e a Leicester, nel Regno Unito, proprio per ottenere un posto alla finalissima del QuakeCon.

Sono otto le squadre eSport ad aver ottenuto un posto nelle finali di Sacrificio, incluse squadre internazionali di elevata caratura come Team Liquid e NOTOFAST, che vantano alcune leggende delle competizioni a tema Quake come Noctis, Faxx, Toxjp e per l’appunto Stermy.

Inoltre 24 giocatori hanno ottenuto l’accesso alle finali della modalità Duello, tra i quali Liquid.Rapha, campione di Duello al QuakeCon 2016, cYpher, campione di Duello al QuakeCon 2014 e Liquid.DaHanG, secondo classificato di Duello al QuakeCon 2014 e Na’Vi.C8LLER secondo classificato di Duello al Quak2010. Altri 8 finalisti di Duello otterranno un posto affrontandosi nelle gare all'interno dell'area BYOC (Bring Your Own Computer) del QuakeCon.

Le finali da un milione di dollari del QuakeCon saranno trasmesse in diretta dal 24 al 26 agosto sui canali Twitch, YouTube e Facebook di Quake.