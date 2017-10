Blizzard ha pubblicato il calendario completo della BlizzCon 2017 che si terrà il 3 e il 4 novembre. A questo indirizzo sono disponibili tutti i dettagli e la copertura degli eventi per chi deciderà di acquistare il biglietto virtuale BlizzCon, disponibile sul sito ufficiale.

Il biglietto virtuale di quest'anno include una copertura mediatica in diretta da tutti i quattro palchi dove si svolgeranno gli eventi degli sviluppatori e della community: i palchi Mitico, Leggendario, Epico ed Eroico. Il biglietto virtuale sblocca anche il canale di accesso totale alla BlizzCon, dove i conduttori della manifestazione fungeranno da guide turistiche virtuali per tutti gli spettatori che avranno accesso quest'anno.

Il biglietto virtuale include anche gli oggetti di gioco della BlizzCon, i contenuti video settimanali pre-show e molto altro. Come sempre, chiunque può seguire gratuitamente la cerimonia di apertura della BlizzCon di venerdì 3 novembre alle 11:00 PT (le 19:00 in Italia) e tutti i tornei di quest'anno sui cinque palchi degli eSport sul sito ufficiale. Qui è possibile dare un’occhiata al calendario.

Blizzard ha comunicato inoltre la presenza dei Muse alla BlizzCon 2017. La formazione britannica chiuderà l’evento sabato 4 novembre, concludendo la due giorni dedicata alla community. Riconosciuta come una delle migliori live band contemporanee, i Muse (Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme) hanno vinto diversi premi, tra cui due Grammy Award, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, sei NME Awards e sei Q Awards.

Dagli esordi del 1994, i Muse hanno pubblicato 7 album in studio, vendendo più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Il loro ultimo album, Drones, ha debuttato raggiungendo il primo posto in classifica in 21 Paesi, Stati Uniti compresi, una prima assoluta per la band che, grazie a questo disco, ha anche vinto il premio per il miglior album rock ai Grammy Awards del 2016.

L’undicesima edizione della BlizzCon, che si terrà ancora una volta ad Anaheim, California, è una grande celebrazione degli universi Blizzard e delle loro community di giocatori a livello globale. Lo show di quest'anno sarà ricco di conferenze con approfondimenti degli sviluppatori, emozionanti tornei di eSport, concorsi e molto altro ancora.

"Siamo molto emozionati all'idea di chiudere la nostra undicesima BlizzCon con una delle band da stadio migliori di sempre" ha dichiarato Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment. "I Muse hanno stregato milioni di persone in tutto il mondo con la loro musica innovativa, e siamo lieti che abbiano accettato di salutare i partecipanti alla BlizzCon in modo così epico".

Ulteriori informazioni sugli eventi, sulle attività della community e le altre novità della BlizzCon 2017 sono disponibili sul sito ufficiale.