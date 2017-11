I requisiti di sistema per la versione PC di Okami HD

Capcom ha comunicato i requisiti di sistema minimi e consigliati necessari per giocare la versione PC di Okami HD.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: WINDOWS 7 SP1, 8.1, 10 (64-BIT richiesto)

Processore: Intel Core i5-2500, 3.3GHz

Memoria: 2 GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 470

DirectX: Versione 11

Storage: 34 GB di spazio libero

Scheda audio: DirectSound compatibile (deve supportare DirectX 9.0c o superiore)

Requisiti raccomandati:

Sistema operativo: WINDOWS 7 SP1, 8.1, 10 (64-BIT richiesto)

Processore: Intel Core i7 3770 3.4GHz

Memoria: 8 GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 950

DirectX: Versione 11

Storage: 34 GB di spazio libero

Scheda audio: DirectSound compatibile (deve supportare DirectX 9.0c o superiore)

Edizione rimasterizzata del titolo originariamente apparso su PlayStation 2 nel 2006, Okami HD sfrutterà la grafica di ultima generazione per rendere questo viaggio ancora più vivo e dettagliato. Nei panni di Amaterasu, la dea giapponese del sole, nella forma del leggendario lupo bianco Shiranui, bisognerà impegnarsi per battere Orochi, un demone a otto teste responsabile di aver trasformato il mondo in un deserto in rovina.

I giocatori dovranno sfruttare le abilità magiche a disposizione della protagonista e il suo arsenale di oggetti, attacchi e tecniche di Pennello Celestiale per riportare il regno di Nippon alla sua antica gloria. Lungo il percorso si dovranno aiutare eccentrici personaggi e sconfiggere orde brutali di nemici per liberare la terra dalla maledizione.

Sarà possibile giocare nell’attuale formato widescreen oppure propendere per i 4:3 come nella versione originale. Torneranno anche le schermate di caricamento interattive, permettendo di guadagnare artigli di demone aggiuntivi con cui acquistare gli oggetti.

Okami HD sarà disponibile a partire dal 12 dicembre.