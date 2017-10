Gran Turismo Sport vs Forza Motorsport 7: un video confronto

Come già noto PS4 Pro renderizza Gran Turismo Sport alla risoluzione 1800p per poi applicare il metodo del Checkerboarding per realizzare l'upscaling a 4K. Xbox One X, invece, renderizzerà nativamente Forza Motorsport 7 a 4K: per simulare questa performance Digital Foundry, nel video confronto che vi proponiamo in questa pagina perché decisamente interessante, ha usato un PC (Xbox One X sarà disponibile solo dal 7 novembre).

Forza Motorsport 7 vanta di migliore considerazione presso la community dei giocatori non solo perché dal punto di vista tecnico è superiore. Offre, infatti, oltre 700 vetture, contro le 162 del "rivale" e un più vasto insieme di circuiti. Il modello di guida è considerato superiore, così come la fisica. Ma non si tratta di vantaggi sostanziali e trasversali su tutti gli elementi di gioco come si potrebbe credere, e dalla disamina di Digital Foundry lo si percepisce bene.

La differenza in termini di risoluzione non è sempre rintracciabile con le immagini in movimento. Inoltre, il gioco PlayStation evidenzia una maggiore cura nella riproduzione di vetture e tracciati: sono in numero inferiore, ma sembra che gli autori abbiano profuso più attenzione nella loro realizzazione, sia dal punto di vista umano che tecnico. Sembra riproporsi l'antica dicotomia tra quantità e qualità.

Entrambi i giochi hanno una modalità foto, e nel caso di Gran Turismo Sport, a parità di auto, si nota più precisione e maggiore dettaglio poligonale in certi punti degli interni e degli esterni delle auto. Le nuove console non corrispondono solamente a un aumento della risoluzione, ma spingono molto anche sul fronte dei colori, e in particolare dell'HDR.

L'HDR non necessita solamente un lavoro lato hardware da parte del monitor e del suo modo di gestire la luminosità, ma richiede anche un lavoro di implementazione da parte dello sviluppatore. Nel caso di Gran Turismo Sport non solo sono state utilizzate delle telecamere capaci di catturare la fedeltà cromatica originale, ma la creazione e la gestione dei materiali in-game è stata rivista per sfruttare i nuovi dati in origine. Ciò si traduce in una migliore fedeltà cromatica rispetto all'ultimo capitolo di Forza e in colori più naturali, anche in funzione di migliori tecniche, a giudizio di Digital Foundry, per quanto riguarda le illuminazioni basate sulla fisica e le proprietà dei materiali.

Un discorso analogo lo si può fare per quanto riguarda la densità poligonale degli elementi a bordo pista. Per quanto riguarda la vegetazione, entrambi i giochi usano file di alberi bidimensionali che ruotano insieme alla visuale del giocatore, ma nel caso del titolo di Polyphony Digital c'è una maggiore densità di rami e tronchi. Su questi ultimi, inoltre, vengono applicati gli effetti di illuminazione e di ombreggiatura. Come si vede bene nel confronto video, inoltre, sullo sfondo dei circuiti del titolo PlayStation ci sono quasi sempre più elementi poligonali.

Complessivamente, le ombre sono migliori in GT Sport perché quasi sempre generate dinamicamente in tempo reale. Per Forza 7, invece, Turn 10 utilizza delle ombre di tipo "baked", ovvero precostituite prima del rendering in tempo reale. Si tratta dei due approcci opposti tipici della computer grafica, che hanno in entrambi i casi pro e contro. Avere delle immagini il più possibile dinamiche è chiaramente preferibile, ma questo ha un impatto sulla capacità di calcolo necessaria comportando dei compromessi per altri aspetti, in questo caso per quanto riguarda la risoluzione di rendering nativo. Nel caso della soluzione di tipo "baked", invece, c'è un maggior consumo di spazio di storage. Ancora, queste ultime sono però sempre perfette, mentre nel caso del rendering dinamico ci possono essere difetti durante l'elaborazione che comportano il formarsi di artefatti.

Il discorso sulle illuminazioni incide sulla gestione dei vari momenti della giornata, tematica molto discussa sulla rete in relazione ad entrambi i giochi. Né Forza 7 né GT Sport, infatti, possono vantare un sistema di gestione del ciclo giorno/notte completo. Il titolo Turn 10 si ferma a gestire alcune transizioni già previste prima dell'inizio della gara, mentre nel caso di Polyphony Digital il momento della giornata in cui si svolge la competizione è determinato prima della gara. Questo può apparire in contraddizione rispetto all'approccio in tempo reale adottato ma, secondo Digital Foundry, si spiega con il fatto che Polyphony Digital usa dei set di dati statici per gestire l'illuminazione globale. C'è un set di dati per ogni momento della giornata e in tempo reale il motore non è in grado di passare da un set di dati all'altro.

Le texture, come si vede chiaramente nel video confronto, appaiono invece in risoluzione nettamente superiore nel gioco Xbox rispetto a quanto avviene in Gran Turismo Sport, perlomeno in relazione agli elementi del circuito.

Anche per quanto riguarda le riflessioni sono stati utilizzati due approcci differenti: il motore grafico di Forza va a recuperare dati dai frame precedenti, mentre nel caso di GT Sport si utilizza un approccio basato su una static cube map. Anche in questo caso la scelta di Polyphony Digital è più precisa ma consuma più risorse di elaborazione, e le riflessioni non sono sempre aggiornate a 60 Hz, ma in alcuni casi secondo Digital Foundry si scende a 20 Hz.

Riguardo alla questione della sensazione di velocità, per Digital Foundry Forza dà sensazione di maggiore velocità ma questo dipende da una scelta leggermente diversa in termini di distanza focale e dall'uso che viene fatto del motion blur. Durante la guida vera e propria, infatti, i due giochi sono assolutamente allineati nel caso di vetture che percorrono tracciati riprodotti in LaserScan come il Nurburgring (vi rimandiamo ancora al video).