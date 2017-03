Ghost Recon Wildlands: un nuovo aggiornamento migliora vari aspetti del gioco

Ubisoft ha reso disponibile il secondo aggiornamento di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, che può essere scaricato su PC dalla giornata di ieri e su console da questa mattina. Il team si è concentrato sul miglioramento generale del gioco, inclusa la stabilità. La dimensione della patch è di circa 3GB su PlayStation 4 e Xbox One e arriva fino a 5GB su PC, in base al client.

Prendendo come riferimeto i feedback della community, è stata implementata un’opzione che permette di disattivare in automatico le radio del gioco, oltre a quella che consente di scegliere il tipo di veicolo desiderato grazie all’abilità "consegna veicolo".

Gli amanti delle impostazioni hardcore possono disattivare gli elementi dell’HUD, ed è stata implementata un’opzione che dà modo di scegliere il tipo di dati da ottenere quando si interagisce con dossier e personaggi non giocanti. In questo modo il flusso del gameplay non si interrompe e vengono scoperte nuove missioni, armi e abilità senza interruzioni.

Alcuni giocatori hanno segnalato problemi con alcuni missioni, pertanto sono state implementate novità anche su questo fronte. È stato inoltre risolto un problema con il farming degli XP collegato alla missione “Ribellione in crescita”, che interferiva con l’esperienza cooperativa.

Gli sviluppatori hanno poi implementato varie correzioni allo sblocco dei Trofei e ai pacchetti delle armi, ma anche interventi volti a migliorare la qualità dell’esperienza cooperativa. Non mancano nemmeno alcune novità dal punto di vista grafico, come la sistemazione di vari modelli e texture. Infine, come di consueto, sono stato risolti glitch e crash assortiti.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands è disponibile dal 7 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.