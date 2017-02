Ghost Recon Wildlands: arrivano le specifiche di sistema

Come nella migliore tradizione NVIDIA vengono ignorate le specifiche concernenti gli hardware competitor, ma quanto pubblicato su GeForce.com può essere ugualmente di interesse. NVIDIA sostiene che si tratta di requisiti adatti a giocare Ghost Recon Wildlands alla risoluzione 1920x1080, mentre per risoluzioni superiori o maggiore fluidità serviranno le GeForce GTX 1070 e GeForce GTX 1080.

Ghost Recon Wildlands Requisiti di sistema minimi ufficiali

CPU: Intel Core i5-2400S @ 3.3 GHz o AMD FX-4320 @ 4 GHz

GPU: GeForce GTX 660

VRAM: 2GB

RAM: 6GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit)

HDD: 50GB di spazio libero

Ghost Recon Wildlands Requisiti di sistema raccomandati ufficiali

CPU: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz o AMD FX-8350 @ 4 GHz

GPU: GeForce GTX 1060 o GeForce GTX 970

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit)

HDD: 50GB di spazio libero

Ghost Recon Wildlands sarà il primo capitolo della serie ad offrire un’esperienza di gioco open world e si svolgerà in Bolivia. Sarà inoltre possibile giocare sia in single-player che in co-op in compagnia di altri tre giocatori, potendo liberamente decidere quale tipo di approccio adottare per il completamento delle missioni, passando dallo stealth allo scontro frontale.

La Bolivia di Wildlands è una terra in mano ai signori del traffico della droga, che dispongono di veri e propri eserciti in modo da garantirsi la solidità dei traffici. I quattro giocatori che agiscono in co-op dovranno coprire mappe di gioco molto ampie e sfruttare foreste, montagne innevate e deserti, così come gli altri elementi dello scenario, per nascondersi alla vista del nemico e organizzare delle tattiche di aggiramento.

