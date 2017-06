GamesCom 2017: la cancelliera tedesca Angela Merkel parteciperà alla cerimonia inaugurale

La GamesCom 2017, il più grande evento europeo dedicato all’intrattenimento digitale, sarà inaugurata per la prima volta dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. A darne notizia gli organizzatori di Koelnmesse e l’Associazione per i software di intrattenimento interattivo, pratocinatore della manifestazione.

"È con grande onore e riconoscenza che annunciamo che quest'anno la cancelliera Angela Merkel parteciperà alla visita inaugurale di gamescom", ha dichiarato Felix Falk, amministratore delegato dell'Associazione per i software di intrattenimento interattivo (BIU).

"La visita della Signora Merkel sottolinea l'importanza del settore del gaming in Germania a livello culturale, digitale ed economico. Sia che si parli di realtà virtuale, gamification o simulazioni 3D, le tecnologie del settore del gaming svolgono ormai un ruolo centrale per la digitalizzazione e la connessione di economia e società. Un forte settore del gaming è indispensabile alla Germania per assicurarsi una posizione di primo piano anche nell'economia digitalizzata."

"Per noi la partecipazione della cancelliera è segno di grande stima", aggiunge Gerald Böse, Presidente e CEO di Koelnmesse GmbH. "Con la sua visita rende merito all'ascesa di gamescom, diventata una delle rassegne più grandi e di maggior successo del panorama fieristico tedesco; oggi gamescom è il più grande evento al mondo per computer e videogiochi a sottolineare la posizione di Koelnmesse come uno degli enti leader nell'organizzazione di fiere in ambito di digital media ed entertainment."

L’edizione 2016 della GamesCom ha ospitato 345.000 visitatori provenienti da 97 Paesi e 877 aziende espositrici. Insieme al GamesCom City Festival, che si svolge nel centro cittadino di Colonia, la manifestazione ha portato sul Reno oltre mezzo milione di persone. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 22 al 26 agosto. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale.