Game Boy Advance SP rinasce come dock per Nintendo Switch

Nintendo Switch, ultima console della famosa casa Giapponese, sta riscontrando una grande successo sul mercato: apprezzata per versatilità e dimensioni contenute, alcuni utenti nel web però si sono lamentati della poca cura nella realizzazione della docking station dove la si può riporre per poterla utilizzata come console fissa in abbinamento alla propria televisione.

Da un appassionato, Alexander Blake, arriva una curiosa alternativa alla dock originale: utilizzando un suo vecchio Game Boy Advance SP ha trasformato la propria dock in un supporto molto originale e allo stesso modo funzionale.

Blake, in un suo post spiega, “Nel riparare una dock per un Nintendo Switch, mi sono accorto che il circuito era praticamente delle stesse dimensioni del mio vecchio Gameboy Advance SP, così essendo quest'ultimo non più funzionante ho avuto modo di poterci lavorare su”.

In sostanza ha svuotato il Game Boy mantenendo la sola struttura esterna e ha provveduto ad adattare praticando alcuni fori e scassi il circuito stampato del Nintendo Switch. Blake precisa che non si era mai cimentato in una modifica di questo tipo, si è solo limitato nel corso degli anni a personalizzare la grafica delle sue console e relativi controller: il prodotto finale di questo suo esperimento è sicuramente un supporto “grezzo in alcuni punti, ma funzionante”.

Il Game Boy Advance SP è stato rilasciato in Nord America il 23 marzo 2003 ed e la sua distribuzione è stata interrotta nel maggio 2010. Nintendo con questa console portatile ha venduto 81.51 milioni di unità in tutto il mondo con giochi molto popolari come Pokèmon rubino, zaffiro e smeraldo.

Nintendo, fin'ora ha venduto quasi 3 milioni di console Switch, e spera di raggiungere quota 18 milioni entro marzo 2018 grazie anche all'uscita di titoli rimasterizzati come Super Mario Bros. 3, Balloon Fight e Dr. Mario.