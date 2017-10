Gabe Newell entra nella top 100 degli uomini più ricchi d'america con un patrimonio di 5,5 miliardi di dollari

Non serviva certamente la lettura di una classifica per sapere che Gabe Newell, leader e volto noto di Valve, è ormai ormai da tempo un uomo estremamente ricco, ma tant'è. A decretarne l’ascesa nel gotha degli imprenditori statunitensi è stato il sito Forbes, che recentemente ha aggiornato la l'elenco annuale delle persone più facoltose d’America.

Nel nuovo ranking il nostro collezionista di coltelli preferito occupa la novantasettesima casella, con un patrimonio stimato di 5,5 miliardi di dollari. Un risultato nato con lo sviluppo di autentici capolavori e proseguito con l’enorme successo raggiunto dalla piattaforma Steam nei suoi tredici anni di attività.

“È stato un altro anno da record per le persone più benestanti d’America, dal momento che il costo di ammissione ai club più esclusivi del Paese è salito del 18%”, scrive Forbes. “Il valore netto minimo necessario per entrare nella lista dei 400 uomini più ricchi d’America ha raggiunto un nuovo record di 2 miliardi di dollari, rispetto agli 1,7 miliardi di un anno fa”.

Forbes fa notare anche che Newell è stato alla guida di Valve da quando l’ha co-fondata nel 1998; sebbene la società non sia presente in borsa e gli equilibri interni non siano stati resi pubblici, il sito stima che Newell possieda di più di metà delle quote aziendali. “Steam vende licenze di giochi a 125 milioni di utenti; vendite legate a prodotti propri e creati da altri sviluppatori, sui quali ottiene una percentuale”.

Peraltro, dal momento che le cifre sono state arrotondate per comodità espositiva, attualmente Newell condivide la sua posizione con altre nove persone, tra cui l’ereditiera del colosso Wal-Mart, Ann Walton Kroenke.