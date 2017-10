Football Manager 2018: nuovo motore grafico Matchday

Non solo nuove opzioni tattiche e gestionali, ma un motore grafico Matchday migliorato grazie al supporto di Creative Assembly, l'altro studio che ruota nell'orbita di SEGA e che ha contribuito allo sviluppo del nuovo manageriale calcistico insieme a Sports Interactive.

Texture e illuminazioni avranno quindi un altro impatto nel nuovo Football Manager 2018. Quest'anno ci saranno anche nuove animazioni realizzate tramite tecnologia di motion capture.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, la fase di Osservazione risulterà migliorata per rispecchiare il modo in cui i club cercano i calciatori nella realtà. I match analyst, inoltre, avranno un ruolo più preponderante, dopo essere stati introdotti nell'edizione dello scorso anno. L'intelligenza artificiale risulterà migliorata sia dentro che fuori dal campo, mentre i manager avranno a disposizione nuove opzioni tattiche, e nuovi ruoli del calciatori. Ci saranno dei preparatori adibiti al recupero veloce degli infortunati, mentre Sports Interactive parla di "dinamiche" come una delle principali migliorie della nuova edizione, ma non chiarisce ancora di cosa si tratti.

Quest'anno la modalità Fantasy Draft, inoltre, presenta una nuova interfaccia utente pensata appositamente per gli streamer. Con una UI più efficace ed un focus maggiore sul centro dello schermo, i giocatori potranno fare lo streaming della loro squadra sfruttando i controlli social in-game in modo chiaro e semplice. La modalità Fantasy Draft di Football Manager 2018 presenta anche alcune nuove opzioni, tra cui pool di giocatori personalizzabili per la creazione e l' aumento del budget.

Quest'anno, per la prima volta, tutte e tre le versioni del gioco – Football Manager 2018 (PC, Mac e Linux), Football Manager Touch 2018 (PC, Mac, Linux, iOS e Android) e Football Manager Mobile 2018 (iOS e Android) saranno distribuiti nello stesso giorno, ovvero il 10 novembre.