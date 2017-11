Final Fantasy VII e Counter-Strike nel compound di Osama Bin Laden ad Abbottabad

La CIA ha reso pubblici alcuni documenti circa la cattura di Osama Bin Laden nel compound di Abbottabad, in Pakistan. Emergono alcune informazioni curiose sulle abitudini di intrattenimento dell'ex-leader di Al-Qaeda, che sembrava amasse circondarsi di film, anche e soprattutto di matrice occidentale, libri in inglese e perfino videogiochi.

A quanto pare, Bin Laden era un fan di Great Wildlife Moments, documentario della BBC presentato da David Attenborough, ma amava rivedere anche alcuni classici della Disney come Cars, Little Chicken e Z la formica. Fra i documentari, anche alcune produzioni su sé stesso e servizi sui tentativi della CIA di rintracciarlo.

Tuttavia, è emerso anche come il leader del fondamentalismo religioso avesse un debole per i videogiochi: possedeva, infatti, copie di Final Fantasy VII e di Resident Evil. Se non ci sono dubbi sul classico della Square Enix, che oltretutto ricordiamo includere uno dei cattivi meglio tratteggiati nella storia dei videogiochi, ovvero Sephirot, nel caso del survival horror non si chiarisce invece se si tratti del videogioco o del film.

Secondo i file, Bin Laden possedeva anche un PC con un account Steam dotato di Counter-Strike. Chissà cosa gli frullava in testa al sentire lo speaker di gioco pronunciare le parole "Terrorists win!"