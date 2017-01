Facebook, investimenti per oltre 3 miliardi di dollari nella Realtà Virtuale

Era il 2014 quando il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, investiva per la prima volta nella realtà virtuale. Lo faceva acquisendo Oculus, la start up americana attiva proprio nel settore VR e a lavoro su di un visore per la realtà virtuale. La transazione era costata 2 miliardi di dollari con l'aggiunta di 23 milioni in azioni. Il tutto aveva permesso al colosso del Social Network di ampliare i propri orizzonti a questa nuova tecnologia che lì a poco avrebbe preso il sopravvento.

Proprio Mark Zuckerberg non sembra volersi arrendere agli investimenti sulla VR e nelle ultime ore è sempre più concreta la volontà di un investimento importante per il futuro. Sì perché secondo alcune fonti, il CEO di Facebook, avrebbe pronto un assegno di ben 3 miliardi di dollari pronto a far fruttare nei prossimi 10 anni proprio nel campo della realtà virtuale.

E' chiaro che tale finanziamento è visto fortemente a lungo termine e proprio Zuckerberg ha sottolineato come questa nuova tecnologia e tutte le funzionalità affini ad essa dovranno essere ancora perfezionate e fortemente sviluppate. Un percorso lungo di almeno 5/10 anni affinché gli utenti finali possano apprezzare realmente soprattutto con risultati di alta qualità. Un passo importante questo che permetterà ad Oculus ma anche a Facebook, indirettamente, di porsi in posizione privilegiata pronti a raccogliere quanta più utenza possibile da qui al prossimo futuro.

La realtà virtuale è un nuovo vero mondo ancora da esplorare con una propensione ludica ma non solo. Questo perché il suo utilizzo può estendersi anche ad esperienze come le chat, piattaforme di insegnamento ma anche riunioni di lavoro o altre attività quotidiane. Insomma la realtà virtuale è il presente e sarà certamente anche il futuro.