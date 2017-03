Enhanced Edition anche per Planescape Torment

Così come ha fatto nei casi di Icewind Dale e Baldur's Gate, Beamdog realizzerà una Enhanced Edition per un altro grande gioco di ruolo del passato, Planescape Torment. Questa verrà rilasciata l'11 aprile e beneficerà della collaborazione di Chris Avellone, Lead Designer del gioco originale uscito nel 1999.

Planescape Torment è ancora oggi ricordato con grande nostalgia per l'innegabile qualità dei suoi testi, così come per il fascino delle ambientazioni e dei personaggi con cui il giocatore era chiamato a confrontarsi. Sulla base delle sue scelte poteva modellare il personaggio che interpretava, stabilendone classe, allineamento e abilità. Tutte caratteristiche che saranno replicate nella Enhanced Edition.

Per la nuova versione la musica è stata rimasterizzata per offrire maggiore profondità e l'interfaccia rivista in alta definizione e adattata agli standard moderni del 4K. Non mancano alcuni strumenti di navigazione di moderna concezione come tab, zoom, combat log, loot veloce e altro ancora. Tutte queste migliorie, però, possono essere disattivate in qualsiasi momento in modo da ripristinare la versione originale e fedele di Planescape Torment.

Questo annuncio arriva, inoltre, subito dopo al rilascio del "seguito spirituale" di Planescape: Torment, ovvero quel Torment: Tides of Numenera che Koch Media ha iniziato a distribuire dalla parte finale di febbraio e che è sviluppato da inXile Entertainment.

Planescape: Torment: Enhanced Edition sarà reso disponibile in varie lingue, ma purtroppo l'italiano non è contemplato tra queste. Trovate informazioni su questo e su molti altri aspetti della nuova iniziativa sul sito ufficiale.