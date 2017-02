E3 2017 sarà aperto al pubblico

Con un tweet è stato annunciato che l'E3 accoglierà anche i consumatori nell'edizione di quest'anno che si svolgerà dal 13 al 15 giugno a Los Angeles. Rappresenta un'opportunità molto interessante per gli appassionati che così avranno modo di provare i giochi in anticipo di molti mesi rispetto al rilascio nei negozi. L'E3 fino a oggi è stato riservato solo agli addetti ai lavori, quindi a espositori e stampa.

I biglietti potranno essere acquistati a partire dal 13 febbraio sul sito dell'E3. 15 mila biglietti verranno messi in vendita, dei quali i primi mille costeranno $149 e i rimanenti $249. Lo show manterrà comunque la componente business e si rivolgerà alla stampa come sempre. I membri di questi settori avranno comunque la possibilità di accedere alle aree speciali e alle VIP Lounge.

L'E3 è la più importante manifestazione videoludica dell'anno, usata dai principali produttori di videogiochi per presentare le ultime novità e mostrare in anteprima i rilasci futuri. L'apertura al pubblico è un avvenimento molto importante nella storia della kermesse, già molto trafficata in passato anche per via degli ambienti piuttosto piccoli del Los Angeles Convention Center dove si svolge.