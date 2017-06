E3 2017: gli orari delle conferenze più importanti

È ormai imminente l'edizione 2017 dell'E3, l'evento più importante dell'anno per tutti gli appassionati di videogiochi, e non solo. Ci saranno tanti annunci che potrebbero cambiare la fisionomia dell'industria dei videogiochi per come la conosciamo oggi, i quali avverranno in una delle seguenti conferenze (orari italiani).

EA Play - 10 giugno ore 21:00

Come già accaduto negli ultimi anni Electronic Arts è quella che anticipa di più rispetto alla fiera e propria, che aprirà i battenti martedì 13 giugno. EA Play è un evento separato che sarà trasmesso in live streaming su YouTube e Twitch.

Microsoft Xbox - 11 giugno ore 23:00

È la conferenza pre-E3 in assoluto più attesa perché Microsoft rivelerà in via definitiva Scorpio. Anche questa si potrà vedere in streaming su YouTube, Twitch e sulla nuova piattaforma Microsoft, Mixer.

Bethesda - 12 giugno ore 4:00

Subito dopo Microsoft abbiamo la conferenza Bethesda, che promette di essere parecchio interessante con l'annuncio di alcune proprietà intellettuali completamente nuove. Improbabile, invece, che venga già annunciato un nuovo Elder Scrolls.

PC Gaming Show - 12 giugno ore 19:00

Tornerà anche lo show dedicato espressamente al PC Gaming. Dopo che nei passati due anni è stato sponsorizzato da AMD, quest'anno sarà Intel a organizzarlo. Anche questo sarà trasmesso su YouTube e Twitch, e ospiterà alcuni sviluppatori indipendenti, e non, oltre che le ultime novità tecnologiche di casa Intel come i chipset X299 basati su architettura Skylake X.

Ubisoft - 12 giugno ore 22:00

La conferenza Ubisoft è attesa dai fan che si aspettano le ultime novità su Far Cry 5, Assassin's Creed Origins e South Park Di-Retti. Ubisoft dovrebbe anche rivelare il suo nuovo cross over tra Mario e Rabbids.

Sony PlayStation - 13 giugno ore 3:00

Tutti sono ansiosi di scoprire come Sony risponderà a Microsoft e alla sua conferenza basata su Scorpio. Sicuramente di carne al fuoco ce n'è, con i vari God of War, Days Gone, The Last of Us Part 2 e l'espansione di Uncharted, in aggiunta probabilmente a Bloodborne 2. Come le altre, anche questa conferenza verrà trasmessa in live streaming.

Nintendo - 13 giugno ore 18:00

La serie delle conferenze si chiude con Nintendo. I fan aspettano novità in fatto di esclusive per la nuova Switch, principalmente per quanto riguarda Super Mario Odyssey e Pokemon Stars. Per l'occasione ci sarà un Nintendo Direct seguibile in live streaming.