Dragon Ball FighterZ: tre nuovi personaggi e i dettagli della modalità Arcade

Bandai Namco Europe ha confermato che Dragon Ball FighterZ proporrà una modalità Arcade, nella quale i giocatori potranno mettere alla prova le proprie capacità combattendo con nemici di livello sempre più elevato.

Si potranno scegliere tre percorsi e una volta completato ciascuno di essi, verrà sbloccata la modalità Difficile. Con i punti Zeni, ottenuti in tutte le battaglie, i giocatori avranno anche l’opportunità di sbloccare colori alternativi per i personaggi e ottenere diversi oggetti nel negozio di gioco.

Bandai Namco ha svelato anche che il roster di base di Dragon Ball FighterZ includerà altri tre personaggi giocabili: Gotenks, Gohan (adulto) e Kid Buu. Inoltre tutti i personaggi disporranno di abilità e attacchi speciali che andranno a vivacizzare gli scontri. Ad esempio Gotenks ha una portata limitata ma movimenti molto rapidi come il Super Ghost Kamikaze Attack.

Per cambiare l’esito del combattimento, Gohan può sfoderare la sua abilità suprema in una partita, sbloccando il suo vero potere. Grazie alla sua notevole velocità e potenza, Kid Buu è un esperto di attacchi insidiosi; può anche estendere il proprio braccio, per cui la portata non dovrebbe più essere un problema.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile dal 25 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One e dal 26 gennaio nelle versioni digitali per console e PC.

Di seguito il nuovo trailer di Gotenks.